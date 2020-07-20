6 مخالفات بناء.. تعرف على قيمة جدية التصالح في المدن والقرى

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بتحديد مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتضمن القرار تسديد نحو 25% من قيمة المخالفة، لطلبات التصالح التي قدمت منذ فتح الباب وحتى الآن.

وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التقدم بطلبات التصالح في المخالفات، وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين بعض الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل.

ويشمل القرار طلبات التصالح، التي ستقدم خلال 30 يوما، وذلك اعتبارا من 15 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل، وحوى نص القرار تحديد مبالغ الحد الأقصى لجدية التصالح في 6 أنواع من المخالفات في المدن والقرى، على النحو التالي:

– مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية تبلغ نحو 20 ألف جنيه للمدن، ونحو 5 آلاف للقرى.

– مخالفة الردود تبلغ نحو 40 ألف جنيه للمدن، ونحو 10 آلاف للقرى.

– الزيادة في مسطح غرف السطح تبلغ نحو 50 ألف جنيه للمدن، ونحو 12 ألف جنيه للقرى.

– بناء السطح بالكامل تبلغ قيمة التصالح في المخالفة نحو 80 ألف جنيه للمدن، ونحو 20 ألف جنيه للقرى.

– تبلغ قيمة التصالح في تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به نحو 120 ألف جنيه للمدن، ونحو 30 ألف جنيه للقرى.

– كما تبلغ قيمة التصالح في مخالفة البناء من دون ترخيص نحو 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، ونحو 160 ألف جنيه للمدن، ونحو 40 ألف جنيه للقرى.