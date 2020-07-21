7 خطوات لحفظ لحوم الأضاحى بطريقة صحيحة دون التقليل من قيمتها الغذائية

7 خطوات لحفظ لحوم الأضاحى بطريقة صحيحة دون التقليل من قيمتها الغذائية

بعد بضعة ايام سوف يحل علينا عيد الأضحى المبارك، حيث تلجأ العديد من ربات البيوت، لتخزين اللحوم في داخل الفريزر لاستهلاكها في وقت لاحق.

والكثير منهم يرتكب بعض الأخطاء التي تقلل من فوائد اللحوم الغذائية، لذلك خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم أفضل طرق تخزين اللحوم ونصائح للحفاظ عليها

زهنا نستعرض لكم الطريقة الصحيحة لتخزين لحوم عيد الأضحى، وفق ما ذكر استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية الدكتور سيد حماد، قائلاً:

– يجب أثناء تقطيع اللحوم تقسيم كمية محددة فقط منها، ووضعها في الأكياس حسب استهلاكها.

– يمكن غسلها بالماء البسيط جدا، ثم تجفيفها ثم تقطع إلى قطع جاهزة للتسوية، وهذا ما يسمى بالتجميد السريع.

– يجب مراعاة عدم تكدس الأكياس فوق بعضها البعض داخل الفريزر، ومن الأفضل ترك مساحة كافية للتبريد والتهوية.

– كلما تمت إذابة اللحوم بشكل بطيء كان أفضل بشكل كبير.

– من الأفضل إخراج اللحوم من الفريزر قبل استخدامها بيوم ووضعها في الرف السفلي في الثلاجة لإذابتها، بطريقة جيدة وللحفاظ على قيمتها الغذائية.

– يجب توخي الحذر من وضع كمية كبيرة من اللحوم في كيس واحد، ثم إذابتها ثم دخولها الفريزر مرة أخرى، ما يؤدي إلى التأثير على قيمتها الغذائية.

– عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة لفترة طويلة خاصة يوم ذبح الأضحية، ما يؤدي إلى تغيير لونها، لذا من الأفضل تجميدها بعد الذبح.