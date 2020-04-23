تبدأ العديد من القنوات الفضائية خلال هذا التوقيت من كل عام في عرض خريطة الأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية التي سوف يتم بثها خلال شهر رمضان الكريم، ويبدأ العديد من المشاهدين في إجراء عمليات البحث عن مواعيد مسلسلات رمضان 2020، والقنوات الناقلة لها، وسوف يتم خلال هذا المقال عرض مواعيد مسلسلات رمضان 2020، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة MBC مصر

أعلنت قناة MBC مصر الفضائية عن خطتها لعرض الأعمال الدرامية وبرامج شهر رمضان، في إطار منافستها للقنوات الفضائية في عرض مسلسلات رمضان 2020، أعلنت قناة MBC مصر الفضائية عن مواعيد مسلسلات رمضان 2020، والبرامج الرمضانية التي سوف تقوم القناة ببثها خلال شهر رمضان الكريم، وهي كالتالي:

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مسلسل “اللعبة”، بطولة الفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، سوف يتم بثه في تمام الساعة الـ 7:30.

البرنامج الكوميدي “خلي بالك من فيفي”، الذي تقدمه الفنانة الكبيرة فيفي عبده، سوف يتم بثه في تمام الساعة الـ 9:00 مساءاً.

مسلسل “2× الصندوق”، بطولة الفنان حمدي الميرغني، وأوس أوس، من إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤي السيد، سوف يتم إذاعته في تمام الـ 9:30 مساءاً.

برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، سوف يتم بثه في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً.

مسلسل “ونسني” بطولة أحمد سلطان، ونجوم SNL بالعربي، في تمام الساعة الـ 12:00 مساءاً.

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة CBC الفضائية

أعلنت قناة CBC الفضائية عن مواعيد مسلسلات رمضان 2020 التي تضمنتها خريطة القناة الفضائية الرمضانية، وكانت كالتالي:

مسلسل خيانة عهد، بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، والفنان محمد رياض، وتيام قمر، والفنان صبري فواز، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، سوف يعرض المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً.

مسلسل ليالينا، بطولة الفنانة غادة عادل، والفنان إياد نصار، والفنان خالد الصاوي، والفنان صابرين، تدور أحداث المسلسل في حقبة الخمسينات حتى حقبة الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث، مواعيد عرض المسلسل في تمام الساعة الـ 8 مساءاً.

مسلسل تحب تاني ليه، بطولة شريف منير،والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان كريم فهمي، سوف يتم عرض المسلسل في تمام الساعة الـ 9:00 مساءاً.

المسلسل الكوميدي “تيمون وبومبا”، بطولة الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي، سوف يتم بثه في تمام الساعة الـ 10 مساءاً.

مسلسل “فرصه ثانية”، بطولة الفنانة ياسمين صبري، والفنان دياب، والفنانة ايتن عامر، سوف يتم بثه في تمام الساعة الـ 11 مساءاً.

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة ON الفضائية

أعلنت قناة ON الفضائية عن مواعيد مسلسلات رمضان 2020، وهي كالتالي:

مسلسل “رجالة البيت”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً.

مسلسل فرصة ثانية، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً.

مسلسل “عمر ودياب”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 9:00 مساءاً.

ملسل “النهاية”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً.

مسلسل الأختيار، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 11:00 مساءاً.

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة dmc الفضائية

أعلنت قناة dmc الفضائية عن مواعيد مسلسلات رمضان 2020، وسوف يتم عرضها في المواعيد التالية:

مسلسل فرصة ثانية، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً.

مسلسل “فلانتينو”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً.

مسلسل “لما كنا صغيرين”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 9:00 مساءاً.

مسلسل “البرنس”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً.

مسلسل “رجالة البيت”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 11:00 مساءاً.

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة الحياه الحمراء

مسلسل “خيانة عهد”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً.

مسلسل “100 وش”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً.

مسلسل “عمر ودياب”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 9:00 مساءاً.

مسلسل “الفتوه”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً.

مسلسل “لما كنا صغيرين”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 11:00 مساءاً.

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة النهار

مسلسل “القمر آخر الدنيا”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً.

مسلسل “ولاد امبابة”، سوف سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 9:00 مساءاً.

مسلسل “سلطانة المعز”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً.

مسلسل “شاهد عيان”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 11:00 مساءاً.

مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة صدى البلد

مسلسل “شاهد عيان”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 9:00 مساءاً.

مسلسل “جمع سالم”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً.

مسلسل” ولاد امبابة”، سوف يتم عرضه في تمام الساعة الـ 11:00 مساءاً.

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