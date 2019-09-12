بالصور.. حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

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حضر أبرز نجوم الفن مثل الفنان أحمد عز، والفنان كريم عبد العزيز، والفنان أشرف عبدالباقى، والفنانة لبلبة، والفنان أكرم حسنى، والفنان هشام ماجد، والفنان محمود عبد المغنى، والفنان إسلام جمال، والفنان علاء مرسى، والفنان خالد عليش، عمرو الليثى، وعدد كبير من النجوم حفل زفاف الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد.

وقد دعا العروسان أحمد فهمي، وهنا الزاهد عدد كبير، من أصدقائهما بالوسط الفني من الفنانين والمخرجين والمؤلفين والمنتجين من أجل مشاركتهما بحضور حفل الزفاف السعيد.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفنان أحمد فهمى، والفنانة هنا الزاهد قد احتفلا بخطوبتهما منتصف شهر أغسطس لعام 2018، وقد اقتصر حضور الخطوبة على العائلتين فقط، وكان المتعين أن يتم إقامة حفل الزفاف نهاية العام السابق،ولكنهما قد انشغلا في عدد من الأعمال الفنية الجديد حيث، قدما سوياً مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي قد تم عرضه خلال شهر رمضان السابق.

هنا الزاهد وأحمد فهمي