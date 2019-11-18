مواعيد عرض المسلسل التاريخي ممالك النار على قنوات MBC

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عرضت شبكة MBC أمس الأحد، أولى حلقات المسلسل التاريخي ممالك النار، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، مواعيد عرض المسلسل على قناني “إم بي سي”، وأيضا مواعيد الإعادة.

مواعيد عرض مسلسل ممالك النار

مواعيد عرض المسلسل على MBC1

تردد القناة على النايل سات: 11470/ عمودي، معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويعرض المسلسل في الأوقات التالية:

عرض الحلقة الجديدة: الساعة 10 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 7 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 2 ظهرًا.

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مواعيد عرض المسلسل على MBC مصر

تردد القناة على النايل سات: 12015 / عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويعرض المسلسل في الأوقات التالية:

عرض الحلقة الجديد: الساعة 1 بعد منتصف الليل.

الإعادة الأولى: الساعة 8 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 2 ظهرًا.

الإعادة الثالثة: الساعة 7 مساءً.

مواعيد عرض المسلسل على MBC مصر 2

وتردد القناة على النايل سات: 11823 / عمودي، معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويعرض المسلسل في الأوقات التالية:

عرض الحلقة الجديدة: الساعة 10 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 3 فجرًا.

ويدور المسلسل في إطار تاريخي، يستعرض الحقبة الأخيرة من دولة المماليك، كمنا يستعرض سقوطها على يد العثمانيين بالقرن السادس عشر، لتنضم الدول المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، وعقب عرض أولى حلقاته أمس، الأحد، تصدّر المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل يعد الإنتاج الأول لشركة “جينوميديا”، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.