مواعيد عرض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا

Advertisements

بدأت الأربعاء الماضي، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن/ من مصر والوطن العربي، ويمتد المهرجان لـ9 أيام، ويعرض أكثر من 150 فيلما من مختلف دل العالم، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، أجندة فعاليات المهرجان.

أجندة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

الأفلام المعروضة بالقاعة الكبري

الفيلم الأمريكي “Brazil”: يتم عرضه بداية من الـ 12 ظهرا حتى 2 عصرا، الفيلم البلجيكي “Ghost tropic”: يعرض بداية من الـ3 عصرا حتى 4:30 عصرا، عرض الفيلم الروماني “Zavera”: يعرض بداية من الساعة 6 حتى 7:36 مساء، وعرض الفيلم الفلسطيني “بين الجنة والأرض”: يعرض بداية من الساعة 9:30 حتى 11:44 مساء.

Advertisements

الأفلام المعروضة يالمسرح الصغير

عرض الفيلم التونسي الفرنسي “البار”: يتم عرضه بداية من الساعة 12:30 حتى 2:12 ظهرا، عرض الفيلم اللبناني “بيروت الممحطة الأخيرة”: يتم عرضه بداية من الساعة 3:30 حتى 4:41 عصرا، عرض الفيلم الكوستاريكي “Land of ashes”: يتم عرضه بداية من الساعة 6 حتى 7:22 مساء، وعرض الفيلم الألماني “Hidden life”: ويتم عرضه بداية من الساعة 8:30 وحتى 11:23 مساء.

الأفلام المعروضة بمسرح الهناجر

عرض فيلم “In convo with stephen gaghan”: يتم عرضه بداية من الساعة 1:30 وحتى 2:30 مساء، عرض الفيلم الإيطالي “Porcelain”: يتم عرضه بداية من الساعة 3 وحتى الساعة 4:36 مساء، عرض فيلم “Screen buzz master class”: يتم عرضه بداية من 5 وحتى 6 مساء، عرض فيلم ” Youssef cherif rizkallah night”: يتم عرضه بداية من الساعة 6:30 وحتى 8:30 مساء، وعرض الفيلم الإنجليزي “Us among the stones”: يتم عرضه بداية من الساعة 9:30 وحتى 11:05 مساء.

الأفلام المعروضة بمركز الإبداع

عرض الفيلم الأرجنتيني ” The hypocrites”: يتم عرضه بداية من الساعة 2 وحتى 3:10 مساء، عرض الفيلم السويدي الدنماركي “Koko di koko da”: يتم عرضه بداية من الساعة 4:30 وحتى 5:56 مساء، عرض الفيلم اللبناني “طرق أبواب السينما”: يتم عرضه بداية من الساعة 7 وحتى 8 مساء، ةعرض الفيلم المصري “ولاد رزق 2”: يتم عرضه بداية من الساعة 9 وحتى 11 مساء.

الأفلام المعرضة بسينما الهناجر

عرض الفيلم الأفغانستاني “Hava maryam ayesha”: بداية من الساعة 1:30 وحتى 2:49 مساء، عرض الفيلم الفلبيني “Edward”: يتم عرضه بداية من الساعة 4:30 وحتى 5:22 مساء، عرض الفيلم المكسيكي “Mils 600”: يتم عرضه بداية من الساعة 6:30 وحتى الساعة 7:55 مساء، وعرض الفيلم البلغاري “Cat in the waal”: يتم عرضه بداية من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11 مساء.