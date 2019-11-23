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بدأت السينمات المصرية بعرض فيلم الرسومات المتحركة، “Frozen II”، الذي ينال شهرة واسعة منذ بدء عرضه بدور العرض، وفي السطور التالية، ينشر لكم موقع “مصر 365″، دور العرض التي تعرض الفيلم في مصر، للاستمتاع به ومشاهدته.

أماكن عرض فيلم الأنيميشن Frozen II

يعرض الفيلم في دور العرض التالية: صن سيتي، أمريكانا بلازا، بوينت 90، بندر المعادي، آيماكس، بورتو كايرو، سيني ماكس، مول مصر، نايل سيتي، جالكسي، داندي مول، دريم لاند، كيروسيز، أمير، سيني بلكس جرين بلازا، جولف سيتي، سيتي سنتر، سيتي ستارز، التحرير، سان ستيفانو مول، كايرو فستيفال، جلاكسي سينبلكس مول العرب.

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فيلم الأنيميشن Frozen II بطولة كريستين بيل، إدينا منتزل، ستيرلنج كي. براون، جوناثان جروف، إيفان راشيل وود، جوش جاد، ومخرج الفيلم كريس باك.

أحداث الفيلم

فروزن 2 أو ملكة الثلج 2 هو فيلم خيالي موسيقي أمريكي مرتبط بالكمبيوتر، من إنتاج استوديوهات استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة (كاليفورنيا)، وتدور أحداثه حول آنا وإلسا وكريستوف وأولاف، الذين يجتمعوا جميعًا لمعرفة سر لغز قديم حول مملكتهم، وكشف التريلر الجديد عن التحول الكبير في حياة الأميرتين إلسا وآنا، خاصة أن أميرة الثلج إلسا يزداد سحرها قوة، وستواجه مخاطر الماضى ولكن بشكل جديد.

وأذيع الجزء الأول من الفيلم عام 2013، وتخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار بتكلفة إنتاجية بلغت 150 مليون دولار تقريبا، وحصد الجزء الأول من الفيلم وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».