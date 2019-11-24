منير مكرم ينفي شائعة وفاة الفنان حسن حسني

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ترددت شائعة حول وفاة الفنان حسن حسني في الساعات الماضية، تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ محبي الفنان يتسائلون عن حقيقة الأمر، حتى خرج الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، ونفي الأمر، وأكد أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الفنان منير مكرم، في تصريحات له، أن الفنان القدير حسن حسني يتمتع بصحة جيدة، وما يتناقلو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حول مرضه أو وفاته شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وفي يونيو الماضي، ظهرت نفس الشائعة أيضا، حتى طمأن الفنان مدحت صالح، كافة الجماهير المصرية على صحة الفنان القدير حسن حسني، حيث قام الفنان مدحت صالح بنشر صورة له برفقة الفنان حسن حسني عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق الفنان مدحت صالح على الصورة التي قام بنشرها عبر “فيسبوك” قائلًا: “زيارة لأبويا حسن حسني من منزله، أجمل ليلة فى رمضان، وربنا يبارك فى عمره”.

الفنان القدير حسن حسني خرج عن صمته حينها، بعد انتشار العديد من الشائعات حول نبأ وفاته بسبب صور له بأحد المستشفيات، من أجل أن يطمئن جمهوره عليه، ونشر حينها الفنان القدير حسن حسن صورة تجمعه مع الفنان محمد هنيدى، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “مع ابنى حبيبى محمد هنيدى، أنا الحمد لله بخير، وربنا يخليكو ليا يا أحلى جمهور فى الدنيا خوفكم عليّ عندي بالدنيا”.