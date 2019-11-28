خروجة الويك إند.. أجندة عروض مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية أبرز الفعاليات، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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وتستمر فعاليان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، من مصر والوطن العربي، ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من مختلف دل العالم، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، أجندة فعاليات المهرجان اليوم الخميس الموافق 28 من نوفمبر.

عروض القاعة الكبرى

الفيلم الهندي “فجر”: يعرض في تمام الساعة 1 وحتى 2:30 ظهرا.

فيلم “ليتوانيا الجديدة”: يعرض في تمام الساعة 3:30 وحتى 5:07 مساء.

الفيلم الدنماركي “أبناء الدنمارك”: يعرض في تمام الساعة 6:30 وحتى الساعة 8:30 مساء.

عروض القاعة الصغرى

فيلم “الإمبراطور الحافي”: يعرض في تمام الساعة 12:30 وحتى 2 ظهرا.

الفيلم الألماني “جو الصغير”: يعرض في تمام الساعة 3 وحتى 4:45 مساء.

الفيلم البرازيلي “ماريجيلا”: يعرض في تمام الساعة 5:30 وحتى 8 مساء.

الفيلم السويدي “عن الأبدية”: يعرض في تمام الساعة 9:30 وحتى 10:48 مساء.

عروض مسرح الهناجر

الفيلم الكندي ” أنطولوجيا مدينة الأشباح”: يعرض في تمام الساعة 2 وحتى 3:37 مساء.

الفيلم الصربي “غرز”: يعرض في تمام الساعة 4:30 وحتى 6 مساء.

الفيلم الأرجنتيني “شكل الساعات”: يعرض في تمام الساعة 7 وحتى 8:14 مساء.

الفيلم الكندي “الحالمات بالمدن”: يعرض في تمام الساعة 9:30 وحتى 10:48 مساء.

عروض مركز الإبداع

الفيلم الأرجنتيني “ساحرة”: يعرض في تمام الساعة 4:30 وحتى 6 مساء.

الفيلم الألماني “موزارت يعاد تدويره”: يعرض في تمام الساعة 7 وحتى 8:15 مساء.

الفيلم المصري “الضيف”: يعرض في تمام الساعة10 وحتى 11:39 مساء.

عروض سينما الهناجر

فيلم “The marvellous”: يعرض في تمام الساعة 1:30 حتى 3:20 مساء.

الفيلم المكسيكي “هو هذا الشغف الغريب”: يعرض في تمام الساعة 7 وحتى 8:32 مساء.

الفيلم الرازيلي “لامينتو”: يعرض في تمام الساعة 9:30 وحتى 11:15 مساء.