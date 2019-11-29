أجندة عروض ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الجمعة

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية أبرز الفعاليات، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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وتستمر فعاليان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، من مصر والوطن العربي، ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من مختلف دل العالم، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، أجندة فعاليات المهرجان اليوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر.

عروض سينما الزمالك

فيلم غرز، من الساعة 1 ظهرا حتى 2:37 ظهرا.

فيلم ماريجيلا، من الساعة 2:37 ظهرا حتى 3 عصرا.

فيلم جو الصغير، من الساعة 6:30 مساء حتى 8:15 مساء.

فيلم “صبي يلتقي بمسدس”، من الساعة 9:30 مساء حتى 10:54 مساء.

عروض سينما كريم 1

فيلم “موزارت يعاد تدويره” من الساعة 2 ظهرا حتى 3:15 مساء.

فيلم “أبناء الدنمارك” من الساعة 4:30 مساء حتى 5:30 مساء.

فيلم “ليتوانيا الجديدة” من الساعة 7 مساء حتى 8:37 مساء.

فيلم “الامبراطورالحافي”، من الساعة 9 مساء حتى 11:08 مساء.

عروض سينما كريم 2

فيلم “أعلام من ورق”، من الساعة 1 مساء حتى 2:37 مساء.

فيلم “فجر”، من الساعة 4 مساء حتى 5:30 مساء.

فيلم “لامينتو”، من الساعة 6:30 مساء حتى 8:15 مساء.

فيلم “شكل الساعات”، من الساعة 9 مساء حتى 10:15 مساء.

واليوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر، هو ختام المهرجان الذي انطلق الأربعاء الماضي الموافق 20 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي.