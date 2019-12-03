تعرف على أماكن عرض فيلم الجريمة والتشويق Knives Out

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تعرض دور العرض المصرية، فيلم Knives Out، وهو من نوعية أفلام الجريمة والتشويق، بطولة لاكيث ستانفيلد، كاثرين لانجفورد، مايكل شانون، توني كوليت، دانيال كريج، كريس إيفانز، ومخرج الفيلم ريان جونسون، وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “مصر 365″، أماكن عرض الفيلم

أماكن عرض فيلم Knives Out

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، بوينت 90، صن سيتي، بورتو كايرو، زاوية، سيتي سنتر، مول مصر، نايل سيتي، جالكسي، داندي مول، سيني بلكس جرين بلازا، سيتي ستارز، التحرير، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال.

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أحداث الفيلم

تدور احداث فيلم Knives Out 2019، عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، فيتولى المحقق بلانك على عاتقه مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطًا في العديد من الأحداث في سبيل البحث عن الحقيقة.