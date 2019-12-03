وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم عن عمر ناهز 62 عاما

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رحل عن عالمنا الفنان شعبان عبد الرحيم منذ قليل، اليوم الثلاثاء، حسب ما أكده نجله، والشاعر إسلام خليل، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية وحجزه بالمستشفى، عن عمر ناهز 62 عاما.

وكان الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، قد دخل المستشفى في المعادي، بعد تعرضه لوعكة صحية، ودخوله في صراع مع المرض، وأحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه.

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وقال المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان شعبان عبد الرحيم، توفى، صباح اليوم الثلاثاء، عقب عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات المعادى، وظهر قبل أيام قليلة، جالسا على كرسى متحرك، أثناء احيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض.

والفنان شعبان عبدالرحيم من مواليد 1957، اشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها “أنا بكره إسرائيل”، “هبطل السجاير”، وغيرها.