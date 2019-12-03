السيسي: “مفيش خطر على مصر إلا من الداخل”

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المخاطر على مصر من الداخل فقط، مطالبا المصريين بالتأمل في أحوال الدول المجاورة في المنطقة والحفاظ على أمن مصر وحمايتها، مضيفا أن الدولة تعمل على تصويب البناء العشوائي وحل مشاكل الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز، ويجب على الدولة والمواطنين احترام التخطيط المتكامل.

وشدد الرئيس خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظة دمياط، على ضرورة تحري الدقة في تحركات المصريين السياسية، قائلا: “لما بنتكلم بنتكلم علشان التحدي.. ومفيش تحدي خطر على مصر إلا من داخل مصر، وأرجو أن تنظروا للمنطقة حولكم.. أنا هفضل أكرر كلامي لحد ما يبقى عندكم مناعة ضد هدم البلد.. هفضل أكرر عشان أبقى قدام ربنا عملت اللي عليا مع الناس في مصر وفهمتهم خطورة أي تحرك”.

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جدير بالذكر أن الرئيس، سيفتتح عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، كما يفتتح الرئيس السيسي، مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.

كما يفتتح الرئيس السيسي، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.