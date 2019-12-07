تعرف على فعاليات مراكز الإبداع الفني في أسبوع

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تستعرض بوابة “مصر 365″، في السطور التالية، أجندة فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 12 ديسمبر الجاري، والتي تنوعت بين فعاليات ثقافية وفنية، وموسيقية ومسرحية، نستعرضها بالمواعيد.

السبت 7 ديسمبر

مركز الإبداع الفني: نادي السينما الأفريقية الساعة 6 مساءً.

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الأحد 8 ديسمبر

الهناجر: حفل افتتاح ملتقى بكرة أحلى الساعة 6 مساءً.

مركز الحرية للإبداع: ندوة بعنوان “الأصالة العربية واللغة البدوية” الساعة 6:30 مساءً.

الاثنين 9 ديسمبر

مركز طلعت حرب الثقافي – الهناجر- مركز الحرية للإبداع: فعاليات الملتقى العربي لذوي القدرات الخاصة بكره أحلى عروض مسرح – غناء – عزف – استعراض.

الثلاثاء 10 ديسمبر

بيت المعمار المصري: ندوة فهم المعاني وراء المباني مع المهندسة علياء نصار الساعة 6 مساءً.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ندوة مناقشة ديوان “في البدء كان الليل” الساعة 6:30 مساءً.

الأربعاء 11 ديسمبر

متحف نجيب محفوظ: عرض الفيلم المكسيكي “ذقاق المعجزات” المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ “دقاق المدق” بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

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الخميس 12 ديسمبر

الهناجر: نادي السينما الهندية الساعة 7م.

قصر الأمير بشتاك: صالون المقامات بالاشتراك مع البرنامج الثقافي للإذاعة المصرية ويصاحب الصالون تخت شرقي، الساعة 7:30 مساءً.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: بالتعاون مع مبادرة أكوا “لقاء مع الناقد السينمائي سامي حلمي – ثقافة سردية – ذاكرة الإبداع السكندري” الساعة 6.30 مساءً.