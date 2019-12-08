أجندة البيت الفني للمسرح.. رسائل العشاق بميامي وحريم النار بمسرح الطليعة

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نشر البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، جدول فعاليات وعروض اليوم الأحد 8 ديسمبر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عروض مسارح الدولة بالمحافظات المختلفة، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

مسرحية قواعد العشق الـ40

يستضيف مسرح السلام العرض المسرحي قواعد العشق الـ 40، يبدأ العرض الساعة 8 مساء، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، أسعار التذاكر 100، 75، 50 جنيها.

المسرحية بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، سمر الشاذلي، هاني عبدالحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبوالعينين، زالمنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي عن رواية شهيرة لإليف شافاق، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، إخراج عادل حسان.

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مسرحية رسائل العشاق

تعرض مسرحية رسائل العشاق على مسرح ميامي، يبدأ العرض الساعة 8 مساء، يوميا عدا الثلاثاء، أسعار التذاكر 30، 50 جنيها.

والعرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشكلات الحياتية بين المحبين والأزواج، ومحاولة حلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل، بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، غناء و ألحان علي الهلباوي، تأليف وأشعار وإخراج محمد ابراهيم.

مسرحية حريم النار

يعرض حريم النار على مسرح الطليعة، و يبدأ العرض الساعة 9 مساء، سعر التذكرة 30 جنيها.

والعرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

مسرحية ميمي ومامي

يقدم عرض ميمي ومامي “سندباد” على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، والعرض بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، وإسلام صلاح، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.

ويناقش العرض عدة موضوعات وقيم إنسانية مختلفة أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء، وصفة العند في الأطفال، وتحقيق المعادلة بين الحفاظ الشديد على الأبناء والحب أيضا من أجل أطفال أسوياء، وذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار، ويبدأ العرض الساعة 7 مساء، أسعار التذاكر 15، 25، 50 جنيها.

مسرحية ولاد البلد

يعرض اليوم ولاد البلد في مطاي بمدرسة بردنوها في المنيا، ويبدأ العرض الساعة 5 مساء.

ويتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، وإسراء حامد، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.