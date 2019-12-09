حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا.. تعرف على أسعار التذاكر

Advertisements

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، حفل الموسيقار عمر خيرت، والذي يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء، وفي السطور التالية يعرض موقع “مصر 365″، أسعار التذاكر، كما وردت بالصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية.

أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت

طرجت دار الأوبرا المصرية، تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت في ثلاثة فئات، وهي:

الفئة الأولى بـ810 جنيهات.

الفئة الثانية بـ610 جنيهات.

الفئة الثالثة بـ360 جنيهًا.

Advertisements

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة، وكان “خيرت” أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 المقام على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا.

الموسيقار عمر خيرت مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر، ولد عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر عام 1947 م في القاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري، وقد أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.