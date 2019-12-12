خروجة الويك إند.. أماكن عرض فيلم Jumanji:The Next Level

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية أماكن عرض فيلم التشويق والأكشن Jumanji: The Next Level، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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فيلم Jumanji: The Next Level

يُعرض الفيلم في سينمات: صن سيتي، أمريكانا بلازا، نايل سيتي، جالكسي، سيني بلكس جرين بلازا، جولف سيتي، سيتي ستارز، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال سيتي، داون تاون، مول مصر، سيتي سنتر، الماسة، آيماكس، بلازا سينما، وبورتو كايرو.

والفيلم بطولة كل من جاك بلاك، كيفين هارت، نيك جوناس، دواين جونسون، كارين جيلان، أوكوافينا، أشلي سكوت.

تدور أحداث الفيلم، حول عودة العصابة ولكن اللعبة قد تغيرت عند عودتهم لإنقاذ أحدهم سيتعين على اللاعبين تحجيم أجزاء مجهولة من الصحارى الجافة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم، ومدة عرضه 123 دقيقة.