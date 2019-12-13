خروجة الويك إند.. أماكن عرض فيلم الرعب “بيت ست”

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية أماكن عرض فيلم الرعب “بيت ست”، الذي يعرض بدور العرض المصرية حاليا، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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أماكن عرض فيلم الرعب “بيت ست”

الفيلم يعرض في سينمات: أمريكانا بلازا، صن سيتي، كوزموس، الحرية، دنيا بنها، مول مصر، سيتي سنتر، رنيسانس السويس، جالكسي، داندي مول، سيني بلكس جرين بلازا، الهرم، دريم لاند، داون تاون، جولف سيتي، سيتي ستارز، بوينت 90، أمير، كيروسيز، جلاكسي سينبلكس مول العرب، بورتو كايرو،، كايرو فستيفال سيتي، وسيتي سنتر.

أحداث فيلم الرعب “بيت ست”

يدور الفيلم في إطار من الرعب، حول إعادة جثمان الملك “ست نخت” إله الشر عند قدماء المصريين للحياة مرة أخرى، لكي يسيطر على البشرية، ويسيل كثير من الدماء لذلك.

أبطال فيلم الرعب “بيت ست”

الفيلم من بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، نيجار محمد، سلمى الديب، مصطفى عبدالسلام، ومخرج الفيلم أحمد عادل عقل.