أماكن ومواعيد عروض البيت الفني للمسرح بالقاهرة وأسيوط وطنطا

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أعلن البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة فاعليات وجدول العروض الخاصة به، على مسارح الدولة، في محافظات القاهرة وطنطا وأسيوط، وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “مصر 365” جدول العروض وفقا لما نشره البيت الفني للمسرح، وأسعار التذاكر ومواعيد العروض أيضا.

محافظة القاهرة

يعرض حريم النار على مسرح الطليعة، عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، العرض، بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

ويعرض حريم النار يوميًا عدا الثلاثاء، ويبدأ العرض الساعة 9 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

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محافظة أسيوط

تعرض مسرحية ولاد البلد اليوم على قصر ثقافة أسيوط الساعة 8 مساءً، ويتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، وإسراء حامد، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

محافظة طنطا

تعرض مسرحية رحلة سعيدة، من إنتاج فرقة الإسكندرية، من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيش، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، من إخراج محمد مرسي.

مسرحية رحلة سعيدة، تعرض بالمركز الثقافي بطنطا بمحافظة الغربية الساعة 7:30 مساءً، والحضور مجاني.