عروض البيت الفني للمسرح اليوم الأربعاء بالقاهرة وأسيوط

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أعلن البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، فعاليات عروض مسارح الدولة، في محافظات القاهرة وأسيوط، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، بالإضافة لأسعار التذاكر، ومواعيد العروض.

عروض محافظة القاهرة

تعرض مسرحية حريم النار على مسرح الطليعة يوميًا عدا الثلاثاء، ويبدأ العرض الساعة 9 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيهًا، عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، العرض، بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

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عروض محافظة أسيوط

تعرض مسرحية ولاد البلد على قصر ثقافة جمال عبد الناصر في بني مر الساعة 11 صباحًا، والدخول مجانًا، ويتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، وإسراء حامد، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.