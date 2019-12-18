5 أسواق تجارية جديدة لخدمة سكان الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر

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أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ 5 أسواق تجارية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وهما سوقين تجاريين بمنطقة 2000قطعة، وسوق تجارية بمنطقة 276، وسوقين تجاريين بمنطقة 209.

ويأتي ذلك في إطار سعى جهاز مدينة 6لا أكتوبر لتوفير الخدمات المختلفة في أنحاء المدينة، خاصة في المناطق السكنية الحديثة، والتي تحتاج لوجود الخدمات في إطار الارتقاء بمستوى هذه المناطق.

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ومشروع الإسكان الاجتماعي، موجود بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، وتم تصميم الأسواق بشكل منظم، ويشمل كل سوق 8 محلات لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، والتي تتنوع بين محلات للخضار وصيدليات ومكتبات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمدينة.

على الجانب الآخر، تتوالي الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة السادس من أكتوبر، ومنها إتاحة مقر جديد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، داخل مقر جهاز المدينة، وأعلن أنه سيتم من خلاله أعمال التوثيق المختلفة للتسهيل على المواطنين، والعمل على القضاء على طوابير الانتظار.

قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني، إن مساحة مقر التوثيق الجديد، تبلغ (٤٠٠م2)، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، في إطار خطة التسهيل على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، لإنشاء مأمورية شهر عقاري بمدينة 6 أكتوبر، خاصة بعملاء هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة فقط.