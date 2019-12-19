مهرجان سينما زاوية للأفلام القصيرة.. تعرف على التفاصيل

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فتحت سينما “زاوية”، باب التقدم للدورة الخامسة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة، في الفترة من 29 يناير 2019 وحتى 1 فبراير 2020، وأعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالسينما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن الشروط وتفاصيل الدورة، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

مهرجان سينما زاوية للأفلام القصيرة

بدأت فترة تقديم الأفلام بداية من يوم الثلاثاء الماضي، 17 ديسمبر، ومن المقرر أن تستمر حتة 5 يناير عام 2020، وسيتم تقييم الأفلام المختارة من قبل لجنة التحكيم.

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ويمكن الحصول على استمارة التقديم عبر صفحة زاوية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ثم ملء بعض البيانات مثل اسم الفيلم باللغة العربية، واسم المخرج وتاريخ الإنتاج ومدة الفيلم وملخص الفيلم باللغة العربية ورابط للفيلم.

الجوائز

تتنافس الأفلام المرشحة، على الجوائز التالية: جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور وشهادة تقديرية.

شروط التقديم

وضعت السينما عدة شروط للتقديم للمهرجان، ومنها أن تكون أقصى مدة للفيلم 25 دقيقة، بحد أدنى 4 دقائق، كما أن التقديم مفتوح للمخرجين المقيمين بمصر وللمخرجين المصريين والخارج، والتقديم متاح عبر روابط (Vimeo أو YouTube). لا يجوز التقديم بأي وسيلة أخرى، ويجب ملء الاستمارة باللغتين العربية والإنجليزية، ولن يتم النظر في الاستمارات غير المكتملة.

واشترطت السينما، أن تكون سنة الإنتاج للأفلام المقدمة، بين عامي 2018 و2019، ويمكن تقديم فيلم واحد فقط لكل مخرج، وإذا كان تم اختيار فيلمك في الدورات الماضية فلا يجوز التقديم في هذه الدورة.