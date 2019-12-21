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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية أماكن عرض فيلم الأكشن 10Minutes Gone الذي يعرض بدور العرض المصرية حاليا، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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أماكن عرض فيلم 10Minutes Gone

يُعرض الفيلم، في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، داندي مول، مول مصر، جولدن ستارز إليت، بمول سيتي ستارز.

أحداث الفيلم

يدور الفيلم، حول فرانك الذي يتعرض لحادث أثناء سرقة بنك يتسبب في فقدانه الذاكرة، ويحاول تذكر الماضي شيئًا فشيئًا، لحل لغز كبير تعرض له قبل تعرضه للحادث.

أبطال الفيلم

أبطال الفيلم بروس ويلس، تايلر جون أولسون، تكساس باتل، كايل شميد، مايكل شيكليس، جون د. هيكمان، ومخرج الفيلم برايان إيه ميلر.