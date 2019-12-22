تصل لـ100 ألف جنيه.. فتح باب التقدم لجائزة فؤاد حداد للإبداع الشعري

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فتح اتحاد كتاب مصر عبر موقعه الإلكتروني، باب التقدم لجائزة فؤاد حداد العربية للإبداع الشعري، والتي تمنح لشاعر عربي كبير في شعر العامية من مصر، أو من العالم العربي، أو مقيمًا في الخارج، ممن تتوافر فيه سمات التفرد الإبداعي، والتفوق الشعري، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل الجائزة، وشروط التقدم.

شروط التقم لجائزة فؤاد حداد للإبداع الشعري

تقبل الجائزة الترشيحات من الهيئات الرسمية والأكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق للمرشح التقدم للجائزة بنفسه، كما تقبل الترشيح لشاعر من الأحياء في وقت التقدم إلى الجائزة، أو الترشيح عن مجمل إبداع الشاعر، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فني بذاته من أعمال الشاعر المرشح.

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وتشترط الجائزة ألا يكون المرشح قد حصل على جائزة كبرى مماثلة في آخر ثلاث سنوات، وأن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح الإشارة إلى التميز الواضح للشاعر في عدة أبعاد، ومنها أن يكون الشاعر قد أثرى الجماليات الشعرية في جيله الأدبي، ويمكن الاستعانة بتواريخ بداية النشر وامتداداتها، ويمكن الإشارة إلى تنوع دور النشر والبث المتنوعة لإنتاجه، وإلى الترجمات إلى اللغات الأخرى لنصوصه إن وجدت، والإبداع الشعرى وتأثيره في جيله، أو لاحقيه، ويمكن الإشارة إلى ثبت بما كتب حوله من دراسات نقدية أو أكاديمية، وإلى تردد اسمه في الموسوعات والمواقع الشعرية الجادة، أو البعد التفاعلي لإنتاجه مع فروع الفنون والمعارف الأخرى مثل المسرح والغناء، وتأثير شعره في وجدان الناس بما في ذلك الأغنية والفنون الأخرى.

مجلس أمناء الجائزة يتشكل من 5 لـ7 أعضاء، يجمعون بين كبار النقاد والشعراء، برئاسة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بصفته، ولا يحق لعضو من أعضاء مجلس الأمناء الترشح للجائزة إلا بعد مرور سنة على خروجه من المجلس، ويجوز لمجلس أمناء الجائزة بعد نشر الإعلان في القنوات المعهودة أن يرشح بنفسه، أو أن يخاطب كبار المتخصصين من داخل العالم العربي، ويدعوهم إلى طرح ترشيحاتهم عبر القنوات التي حددها الإعلان، كما تخضع الترشيحات الواردة لدراسة وتنصيف من مجلس أمناء الجائزة.

ويتم تسلم ترشيحات المؤسسات المعنية حتى نهاية شهر فبراير 2020، ولا ينظر في الإنتاج الذي يصل إلى مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بعد انتهاء الموعد المحدد، كما أن قرارات مجلس الأمناء تعتبر نهائية ولا يمكن تغيرها أو تعديلها، ومن المقرر إعلان الجائزة في اليوم العالمي للشعر، والموافق 21 مارس.

وقيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري، بالإضافة لشهادة معتمدة بالجائزة تمنح مع تمثال للشاعر الكبير فؤاد حداد من البرونز صمم خصيصا لهذه المناسبة.