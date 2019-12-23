3 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة اليوم الاثنين 23/12/2019

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يعرض موقع “مصر 365” جدول فعاليات وعروض البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، اليوم الاثنين، بمحافظة القاهرة، وأيضا أسعار التذاكر ومواعيد العروض، في السطور المقبلة.

عروض البيت الفني للمسرح بالقاهرة

مسرحية البخيل

عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادي محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة، والتي تعرض على مسرح أوبرا ملك برمسيس الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

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مسرحية ظل الحكايات

رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أنّ هروبه الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى، فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام وكذلك العالم الفانتازي وصولًا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

المسرحية من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، وخالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات، وتعرض على مسرح الغد بالبالون في الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و35 جنيهًا.

مسرحية حريم النار

تعرض مسرحية حريم النار عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، العرض، بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي، على مسرح الطليعة يوميًا عدا الثلاثاء، ويبدأ العرض الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.