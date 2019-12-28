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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية، أماكن عرض فيلم الأنيميشن “Spies in Disguise”، لويل سميث.

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فيلم “Spies in Disguise”

يُعرض الفيلم، في سينمات أمريكانا بلازا، بوينت 90، صن سيتي، أمير، بندر المعادي، نايل سيتي، جالكسي، داندي مول، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال سيتي، مول مصر، سيتي سنتر، سيني بلكس جرين بلازا، سيتي ستارز، جولف سيتي، بورتو كايرو، سان ستيفانو مول.

والفيلم بطولة، ويل سميث، توم هولاند، جينيفر‎ هيل، بين مينديلسون، رشيدة جونس، كارين جيلان، ومخرجه تروي كوان ونك برونو، وتدور أحداثه، عن حدث يجعل العالم كله في خطر، ويحاول أفضل جاسوس في العالم، الاتحاد مع مخترع الأدوات “والتر”، لإنقاذ الوضع قدر الإمكان.

وحقق العمل 5 ملايين دولار في العرض الافتتاحى، على أن يصل مجمل إيرادات الفيلم إلى 12 مليون دولار بعد ثلاث أيام من عرضه، كما أنه من المتوقع أن يحقق الفيلم الجديد، إيرادت تصل إلى 21 مليوناً بعد 5 أيام من عرضه، حسبما نشر موقع ” deadline “.

آخر أعمال ويل سميث كان فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini man وتبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف أوين وبينديكت ونج، ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.