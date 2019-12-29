أماكن عرض فيلم الأكشن The Courier

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يعرض بدور العرض المصرية حاليا، فيلم الأكشن، “The Courier”، بطولة جاري أولدمان، أولجا كوريلينكو، ديرموت مولروني، كاريج كونواي، ويليام موسيلي، ولي تشارلز، ومن إخراج زاكاري أدلر.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول حول أحد زعماء الجريمة الذي يقرر قتل “نك”، لأنه الشاهد الوحيد عليه، ويستعين بسيدة لتوصيل طرد مميت لـ”نك” لكنها تقرر مساعدته، ما يضعهما في مأزق.

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أماكن عرض الفيلم

يُعرض الفيلم في سينمات “صن سيتي، أمريكانا بلازا، أمير، سان ستيفانو مول، جالكسي، داندي مول، سيني بلكس جرين بلازا، جولف سيتي، سيتي سنتر، سيتي ستارز، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال، داون تاون، بوينت 90، بورتو كايرو، مول مصر”.