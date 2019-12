Advertisements

تأتي ليلة رأس السنة والتي يحب خلالها العديد قضائها بالسهر والحفلات، وهناك عدد آخر لا يفضل الخروج، ويحبذ الجلوس في المنزل، ومشاهدة التليفزيون، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، خريطة أفلام ليلة رأس السنة بالفضائيات، لقضاء ليلة مميزة وسعيدة

الأفلام العربي

قناة ONE

تعرض فيلم الخلية من بطولة الفنان أحمد عز والفنانة أمينة خليل الساعة 11 مساءً.

قناة سيما

تعرض فيلم 1/8 دستة أشرار بطولة الفنان محمد رجب والفنانة ياسمين عبدالعزيز الساعة 7:30 مساءً، وفيلم “التجربة الدنماركية” بطولة الفنان عادل إمام والفنانة يسرا الساعة 11 مساءً.

الأفلام الأجنبي

قناة فوكس أكشن موفيز

تعرض فيلم “Mission: Impossible” بطولة توم كروز الساعة 10 مساءً، وفيلم الرعب Paranormal Activity: The Marked Ones الساعة 11:30 مساءً، وعرض فيلم الغموض والجريمة Freedomland الساعة 11:35 مساءً.

قناة MBC Action

تعرض فيلم الجريمة والدراما 16 Blocks الساعة 6 مساءً.

قناة MBC MAX

تعرض الفيلم الكوميدي الرومانسي Wedding Crashers الساعة 7 مساءً، وعرض الفيلم الكوميدي Daddy’s Home الساعة 9 مساءً.

قناة MBC2

تعرض فيلم How Do You Know الساعة 5:30 مساءً، وفيلم Like Crazy الساعة 8 مساءً.

قناة MBC Bollywood

تعرض الفيلم الكوميدي Hindi Medium الساعة 3:30 مساءً، والفيلم الكوميدي الدرامي 102 Not Out الساعة 9 مساءً.

قناة Dubai One

تعرض فيلم المغامرات والخيال The Hobbit: The Battle of the Five Armies الساعة 3:30 مساءً.