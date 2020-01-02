الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. صقيع وأمطار غزيرة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الخميس والجمعة والسبت، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

توقعات طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وتصل البرودة لحد الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى أضطراب حركة الملاحة البحرية للبحر الأبيض والمتوسط والبحر الأحمر.

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درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 – 10 درجة والقاهرة 16 – 9، شمال الصعيد 17- 7، جنوب الصعيد 21- 8.

توقعات طقس الجمعة

وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يسود غدا الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتقل البرودة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل للقاهرة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد وحتى شال الصعيد.

تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 – 10 درجة، والقاهرة 15 – 8 درجة، شمال الصعيد 15 – 7 درجة، جنوب الصعيد 19- 8 درجة.

توقعات طقس السبت

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد السبت، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على البرحين “الأحمر والمتوسط” والطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد.

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تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 – 10، والقاهرة 15 – 9، شمال الصعيد 15 – 7، جنوب الصعيد 19- 8 درجة.