نشرة الخميس 2/1/2020.. زحام وكثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 2 يناير لعام 2020، زحاما مروريا بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، مع خروج الموظفين والعمال وعدد من طلاب المدارس في الصباح، خاصة أن اليوم هو نهاية الأسبوع لبدء عطلة أغلب الموظفين وكذلك طلاب المدارس والجامعات غدا الجمعة وبعد غد السبت، مما تسبب في حالة من الشلل المروري بالعديد من المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز أماكن الزحام بالقاهرة والجيزة لتفاديها وسلك الطرق البديلة.

وظهرت الكثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت الكثافات المرورية أعلى دائري المريوطية لكل من المتجة لمناطق الجيزة ومدينة الفيوم وحدائق الأهرام وميدان الرماية، وشهد الطريق الزراعي زحاما مروريا للمتجة لمنطقة شبرا والمؤسسة، وتسير الحركة المرورية ببطئ بمحور صلاح سالم لكل من المتجة لنفق الميرغني، ونفق الأزهر، وصولا لمنطقتي الأزهر والجمالية.

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وتكدست السيارات في اتجاه مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك ميدان لبنان، كما شهد كوبري أكتوبر زحاما مروريا بالاتجاهين، وشهد كورنيش النيل زحاما مروريا أيضا في الاتجاه لمنطقة المعادي حتي وسط المدينة، كما شهدت منطقة رمسيس زحاما أيضا، وتسير السيارات بشكل بطئ أعلى كوبري 15 مايو، وظهرت الكثافات المرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وظهرت الكثافات في شارع التحرير وصولا للدقي، كما ظهر الزحام أعلى محور 26 يوليو، كما ظهرت كثافات مرورية بشوارع محافظة الجيزة وصولا إلى قسم الطالبية.

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وظهر الزحام في الساعات الأولي من الصباح، بشارع القصر العيني، وصولا لميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض، كما شهد كوبري أكتوبر زحاما أيضا بالاتجاهين، وظهرت كثافات وزحام بمحيط جامعة القاهرة، كما شهد شارعي الهرم وفيصل كثافة مرورية، من البداية وصولا لمنطقة المريوطية بالشارعين، ليخف الزحام، ثم يعود مجددا بميدان الرماية، ومن ناحية ميدان الجيزة وصل الزحام لبداية شارعي الهرم وفيصل، وصولا لميدان الجيزة الذي شهد كثافات مرورية منذ الصباح.