خروجة الويك إند.. فرقة رضا بمسرح البالون وحفل أم كلثوم في الساقية

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية، أبرز الحفلات والفعاليات، وأيضا أفلام السينما، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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عبد الحليم نويرة

حفل فرقة عبدالحليم نويرة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، 8 مساء، وأسعار التذاكر 85، 110، 160 جنيهًا.

حفل أم كلثوم

حفل أم كلثوم تعود من جديد، تقديم مسرح ساقية الصاوي للعرائس، الساعة 6 مساء، و8 مساء، وسعر التذكرة 37 جنيهًا.

الطنبورة

حفل الطنبورة البورسعيدية، على مسرح الضمة، 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

فرقة رضا

العرض الاستعراضي لفرقة رضا، على مسرح البالون، 9 مساء، وأسعار التذاكر 50، 75، 100، 150 جنيها.

دور العرض

فيلم الفلوس

وإن كنت من محبي أفلام السينما، فتعرض السينمات المصرية فيلم “الفلوس”، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، مي عز الدين، وإخراج سعيد الماروق، وتدور أحداث الفيلم، حول نصاب محترف تستعين به فتاة جميلة لاستعادة أموالها من نصاب آخر، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

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أماكن عرض فيلم الفلوس

يُعرض الفيلم في سينمات بندر المعادي، صن سيتي، بورتو كايرو، طيبة مول، سيتي سنتر، كوزموس، الأمير، ميامي، دنيا الإسماعيلية، دنيا بنها، مول مصر، سيتي سنتر، الرحاب، نايل سيتي، مترو القاهرة، سان ستيفانو مول، جالكسي، أوديون، سيني بلكس جرين بلازا، التحرير، دريم لاند، داون تاون، جولف سيتي، سيتي ستارز، أمير، كيروسيز، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال، الماسة.