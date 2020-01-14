زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم: “كان رايح ومعاه مسدس لعبة”

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ظهرت فاطمة زوجة محمد حسن الموسى، القتيل الذي سقط قتيلا بفيلا نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم، مع الإعلامي طوني خليفة، بقناة الجديد اللبنانية، وفجرت عدد من المفاجأت، بعد اتهام زوجها باقتحام الفيلا بغرض السرقة، وقالت زوجته إنه أخبرها يوم الحادث بذهابه برفقة أحد أصدقائه للحصول على مستحقاته المالية من أحد الأشخاص.

وتابعت زوجة القتيل خلال حوارها أنه لم يخبرها باسم الشخصية أو أنه ذاهب لفيلا نانسي عجرم، مشيرة إلى أنه أخذ مسدس ابنهما اللعبة في هذا اليوم، وهو مسدس للأطفال ولكنه يشبه تمامم المسدس الحقيقي في الشكل.

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وقالت زوجة القتيل، إنه أخبرها أكثر من مرة بذهابه لفيلا نانسي عجرم، لأنه كان يقوم بالعديد من الأعمال التنسيقية في حديقة الفيلا، ووعده زوج الفنانة نانسي عجرم بالعمل مقابل الحصول على 800 دولار في الشهر، لكنه لم يلتزم بوعده ولم يحضل زوجها على مستحقاته المالية.

وتابعت الزوجة أن زوجها كان رجلا متدين، وكان مواظبا على أداء الصلوات والفروض في مواعيدها.