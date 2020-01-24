حريق هائل في جراج بفيصل.. و10 سيارات للسيطرة عليه

Advertisements

تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق بجراج خاص بمنطقة الطوابق في فيصل، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، للسيطرة على ألسنة اللهب، واصطفة الأهالي على جانبي الطريق حتى تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

ووصلت نحو 10 سيارات للمنطقة للسيطرة على الحريق، وتم تقسيم السيارات لمجموعتين، للسيطرة على الحريق، ومنع انتقاله للمباني المجاورة، فتسببت النيران في اشتعال الحريق في 3 سيارات ملاكي، وخلال 15 دقيقة تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

Advertisements

وبعد السيطرة على الحريق، تبين أن الحريق تسبب في التهام كامل لثلاثة سيارات، والتهام جزئي لسيارتين، جون وقوع خسائر بشرية أو ضحايا.

وتبين أن الحريق نشب بسبب إلقاء أحد الأشخاص لـ”عقب سيجارة”، على أحد السيارات في الجراح، والذي تسبب في اشتعال النيران.