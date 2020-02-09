الطيار الموقوف بسبب واقعة محمد رمضان يخرج عن صمته بعد فشل الوصول له

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صرح صاحب واقعة فيديو الفنان محمد رمضان الطيار أشرف أبو اليسر،، إنه استنفذ كافة الطرق من أجل الوصول لمحمد رمضان لكن دون أي جدوى، وأوضح الطيار،أنه قد توجه إلى مكتب الفنان محمد رمضان لكنه لم يكن متواجد هناك، وتم مقابلته من قبل المستشار القانوني للفنان، الذي أكد له أن الموضوع قد تم الانتهاء منه، وأن الفنان محمد رمضان لن يتخلى عنه، وطلب منه الرجوع بعد يومين، ثم طلب منها أن يقوم بزيارتهم مرة أخرى الأسبوع القادم وهكذا كان الرد كلما توجه إلى مكتب الفنان محمد رمضان.

وأضاف الطيار أشرف أبو اليسر خلال تصريحات صحفية له، أن الفنان محمد رمضان قد أعلن على الملأ أنه سوف يقوم بتعويضه، ولما طلب منه أن يعلن عن تعويضه طلب منه الطيار أن يجلس معه ليتحاور معه، وقد أبلغه أنه قبل أن يتم فصله بسبب واقعة قيادة السيارة التي تم نشرها عبر حسابه الشخصي أنه بقى على تقاعده 40 شهراً أي ما يقرب من 3 س سنوات وأربع أشهر.

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وأعلن الطيار أن الموضوع بالنسبة لتلك الواقعة ليس الشعور بالندم، وأكد أن الطائرة التي يعمل بها كانت طائرة خاصة يركب بها الأمراء والوزراء ومن الطبيعي أن يطلب أحد التصور في مقصورة القيادة، ولكنه فوجئ بطلب الفنان محمد رمضان قيادة الطائرة، وأضاف أنه لم يستطيع أن يقول لأحد يطلب التصوير بأسلوب مهذب لا.

وأكد الطيار أشرف أبو اليسر، أن ما حدث بواقعة قيادة الفنان محمد رمضان لقيادة الطائرة يعد خطأً، ولهذا حينما تكلمت الوزارة لم يستطيع الطيار أن ينطق بأي كلمة معقباً على تلك التصريحات، وأكد على وقوع خطأ، وأكد أنه قد أخذ جزاءه، وأوضح أن الطائرات الخاصة بيكون بينه وبين الراكب متر ونصف، وأكد أنه قد التقى على متن تلك الطائرة الخاصة بقامات كبيرة.

وأنهي الطيار حديثه قائلاً، في النهاية لما يكون هناك أمير أو مسؤول على متن الطائرة معي فلابد أن يكون التعامل والابتسامة هما ما يبعثان الراحة في نفسه، وإلا تسبب في هذا خسارة عميل، ولكن موضوع قيادة محمد رمضان للطائرة تم تداوله من قبل العديد من الأشخاص، وهذا ما أدى إلى تصعيد الموقف.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفنان محمد رمضان قد قام بنشر فيديو له عبر موقع التغريدات القصيرة “انستجرام” وهو يقوم طائرة أثناء ذهابه إلى مدينة الرياض لإقامة حفل فني هناك، وقد أثار الفيديو حالة من الجدل الكبير وخصوصاً أن الفنان محمد رمضان أعلن خلال الفيديو أنه لأول مرة يقود طائرة، مما تسبب في إيقاف قائد الطائرة الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة.

وخرج الطيار أشرف أبو اليسر عن صمته، وقد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي قد تناول فيه الحديث عن واقعة قيادة محمد رمضان للطائرة التي تسببت في إيقافه عن العمل، كما علق الفنان محمد رمضان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب أن الكابتن أشرف أبو اليسر كان علم علم تام بأنه يتم تصوير فيديو، وليس كما أدعى أن الفيديو مفبرك.

وأكد الفنان محمد رمضان أن موضوع قيادته للطائرة قد أخذ ضجة كبيرة، وأكد أنه يحاول التدخل لحل أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، ولكنه الفنان لم يستطيع وقدم اعتذاره للطيار أبو اليسر عن الضرر الذي لحق به، وأكد الفنان أنه مستعد لتعويض الطيار.

وأضاف رمضان، “الموضوع أخذ ضجة كبيرة وأنا بحاول التدخل لحل أزمة وقف الطيار؛ ولم أستطع.. أعتذر للطيار أشرف أبو اليسر بسبب الأضرار التي لحقت به ومستعد لتعويضه”.

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