إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط

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تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بشأن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق داخل شقة سكنية في مدينة أسيوط، ونقلوهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، مصابين بحالة إعياء نتيجة استنشاق غاز داخل منزلهم بأسيوط.

وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين إصابة كل من حسن مكاوي 59 عامًا، وأمل ممدوح 49 عامًا، ومكاوي حسن 12عامًا، وحسام حسن 18 عامًا، ومصطفى حسن 21 عامًا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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