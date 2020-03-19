“شاهد” تقدم عروضا مشوقة للمساهمة في تنفيذ قرارات “العزل المنزلي”

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أعلنت منصة “شاهِد”، عن تقديم عدة عروض مشوقة من أجل المساهمة في تطبيق قرارات الحكومة بشأن التزام المنازل، في إطار حملة “معاكم بالبيت” من MBC، وفي ظل انتشار فيروس كورونا عالميا، وتضمن العرض الاشتراك في “شاهِد VIP” لمدة شهر كامل مجانًا.

وتشمل العروض Shahid PREMIERES، تقديم مسرحية “الذييب في القليب” السعودي، من بطولة ناصر القصبي، وفيلم”ولد ملكا” Born a King المشوق الذي يتناول جانباً هاماً من سيرة الملك السعودي الراحل فيصل في مهمة ديبلوماسية إلى لندن عندما كان في الرابعة عشر من العمر، إلى جانب المسلسل الدرامي الخليجي “دموع فرح” من بطولة شجون الهاجري. ومسلسل “أم القلايد” السعودي، والموسم الثاني من “بنات الملاكمة”، مسلسل “اللعبة” الكومدي المصري “أبو حفيظة”، ومسلسل “العميد” اللبناني السوري، والمسلسلين الشهيرين “Devs”؛ و”Dave” بالتزامن مع عرضهما في الولايات المتحدة، وThe Loudest Voice، وكذلك Lone Star 9-1.

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ومن المقرر عرض عدد من برامج ومسلسلات الأطفال و”ديزني بالعربي”، و”عالم ديزني”، وأفلام العائلة “بعد السينما مباشرة”؛ ومجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية المتنوعة بما فيها نخبة من أفلام Marvel الحصرية المتوفرة خلال هذه الفترة مثل: “The Avengers” و”Guardians of the Galaxy”، و”Iron Man”، “Captain America: Civil War”، و”Thor”، وغيرها.