“فلانتينو والاختيار وسكر زيادة”.. خريطة مسلسلات رمضان 2020

ينتظر ملايين من الجماهير المصرية والعربية شهر رمضان لمتابعة المسلسلات باشتياق، ومع اقتراب حلوله بدأت القنوات في الكشف عن خريطة أعمال النجوم الدرامية في الشهر الفضيل، والتي يشارك فيها العديد من النجوم الكبار وأبرزهم مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام ومسلسل سكر زيادة للنجمات نادية الجندي ونبيلة عبيد ويعودان به لجماهيرهم بعد سنوات من الغياب.

ويشهد الشهر الفضيل، تقديم 23 عملا فنيا يعرضوا على العديد من القنوات، وإليكم الخريطة:

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تقدم قناة MBC عدة أعمال بينها:

– مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام.

– “جمجوم وفيديو” بطولة محمد عبدالرحمن، ومحمد سلام.

– مسلسل “ليه لأ” بطولة أمينة خليل وشيرين رضا.

– مسلسل اللعبة لماجد وشيكو.

وتقدم شبكة قنواتON :

– مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف.

– مسلسل “رجالة البيت” لكل من أحمد فهمي وأكرم حسني.

– مسلسل “الاختيار” للفنان أمير كرارة.

– مسلسل “فرصة ثانية” للفنانة ياسمين صبري.

-مسلسل “ليالينا” لكل من إياد نصار وغادة عادل.

وتبث شبكة تليفزيون الحياة:

– مسلسل “ونحب تاني ليه” لياسمين عبدالعزيز.

-مسلسل “عمرو دياب” لعلي ربيع ومصطفي خاطر.

– مسلسل “فرصة ثانية” لياسمين صبري.

– مسلسل “ليالينا” لاياد نصار وغاده عادل.

– مسلسل “خيانة عهد” للفنانة يسرا وحلا شيحة.

وتقدم قناة دراما صدى البلد:

– مسلسل “جمع سالم” للفنانة زينة.

– مسلسل “خيانة عهد” للفنانة يسرا وحلا شيحة.

– مسلسل “شاهد عيان” للفنان حسن الرداد.

قناة النهار دراما تقدم:

– مسلسل “سلطانة المعز” للفنانة غادة عبد الرازق.

– مسلسل “شاهد عيان” للفنان حسن الرداد.

قناة DMC :

– مسلسل لما كنا صغيرين” للنجم خالد النبوي .

– – مسلسل “فرصة ثانية” لياسمين صبري.

– مسلسل “البرنس” للفنان محمد رمضان.

– مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام.

ويغيب عن الدراما الرمضانية، عدد من الفنانين، ابرزهم النجم يحيى الفخراني والذي أعلن سابقا عدم خوضه السباق الرمضاني لهذا العام بسبب عدم حصوله على النص المناسب الذي يقدمه، إلى جانب الفنانة منى زكي والتي أجلت عملها “تقاطع طرق” بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، إلى جانب أيضا تأجيل الفنان أحمد عز مسلسله “هجمة مرتدة”.