“جهاز 6 أكتوبر”: تنفيذ نموذج جديد لشقق “الإسكان الاجتماعي” لأول مرة

Advertisements
طرح شقق الإعلان الـ 12 في 8 محافظات بمقدم حجز 14 ألف جنيه وتقسيط على 20 سنة
طرح شقق الإعلان الـ 12 في 8 محافظات بمقدم حجز 14 ألف جنيه وتقسيط على 20 سنة

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة، أنه من المقرر تنفيذ نموذج جديد من شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن خطة تنفيذ المشروعات خلال العام المالي المقبل.

وأضاف النجار، في تصريحات صحفية، أن النموذج الجديد مساحته 75 متر والذي طرح في الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، ويتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ومن المقرر أن يتم تنفيذه لأول مرة ضمن المشروع في المدينة، موضحا أن عدد الوحدات المنفذة ضمن النموذج الجديد 624 وحدة سكنية عبارة عن 26 عمارة.

Advertisements

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان، طرحت نموذجين للحجز في الإعلان العاشر الأول 90 مترًا، والثاني 75 مترًا، وتقدم للحجز في هذا الإعلان 218 ألفًا بينهم 7% يريدون الحصول على شقق الـ75 مترًا.​

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق