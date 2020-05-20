“جهاز 6 أكتوبر”: تنفيذ نموذج جديد لشقق “الإسكان الاجتماعي” لأول مرة

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أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة، أنه من المقرر تنفيذ نموذج جديد من شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن خطة تنفيذ المشروعات خلال العام المالي المقبل.

وأضاف النجار، في تصريحات صحفية، أن النموذج الجديد مساحته 75 متر والذي طرح في الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، ويتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ومن المقرر أن يتم تنفيذه لأول مرة ضمن المشروع في المدينة، موضحا أن عدد الوحدات المنفذة ضمن النموذج الجديد 624 وحدة سكنية عبارة عن 26 عمارة.

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جدير بالذكر أن وزارة الإسكان، طرحت نموذجين للحجز في الإعلان العاشر الأول 90 مترًا، والثاني 75 مترًا، وتقدم للحجز في هذا الإعلان 218 ألفًا بينهم 7% يريدون الحصول على شقق الـ75 مترًا.​