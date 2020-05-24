كورونا يخترق الوسط الفني بعد تأكد إصابة رجاء الجداوي.. تعرف على قائمة الفنانين المخالطين لها

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تم نقل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي إلى مستشفى أبو خليفة المخصصة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كان أخر ظهور للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي خلال تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل “لعبة النسيان” الذي شارك في بطولته نخبة من نجوم الفن.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفنانة رجاء الجداوي قد قامت منذ يومين بنشر صورة على حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة “انستجرام” بعد انتهاء التصوير، وقد ظهرت فيها برفقة فريق عمل المسلسل، وعلقت قائلة، “مبروك لكل فريق العمل، وألف حمد وشكر لله.. فركش”.

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أصبح خلال الوقت الراهن كافة فريق عمل مسلسل “لعبة النسيان” وصناع وأبطال المسلسل معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″،بسبب مخالطتهم للفنانة رجاء الجداوي أثناء تصوير المسلسل ومنهم، الفنانة دينا الشربيني، والفنان الكبير محمود قابيل، والطفل آدم وهدان، وأسما جلال، وعلي قاسم، وإنجي المقدم.

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد

وكشفت الإعلامية بوسي شلبي خلال تصريحات صحفية لها، عن تفاصيل ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، حيث قالت إن الفنانة قد شعرت بارتفاع في درجة حرارتها أمس مما تطلب الأمر لخضوعها للكشف الطبي، وإجراء مسحة، التي أكدت إيجابية إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

فضلت أسرة الفنانة رجاء الجداوي نقلها لمستشفى العزل الصحي، عن تلقيها العلاج في المنزل، حتى تكون تحت أعين وزارة الصحة والسكان، وأضافت بوسي شلبي إلى أن رجاء الجداوي كانت تتمتع بصحة جيدة منذ يومين، كما طالبت من جماهير ومحبي الفنانة رجاء الجداوي بالدعاء لها بالشفاء.

وأوضحت المصادر، أنه جرى نقل رجاء الجداوي إلى مستشفى الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، وأن المستشفى قد قامت بإعداد حجرتين لها، حجرة بقسم الـvib، وحجرة آخرى في قسم العناية المركزة تحسباً لتدهور حالتها الصحية بسبب كُبر السن، كما أن مرفق الإسعاف قد أخطر مستشفى الحجر الصحي أن الفنانة تعاني من ضيق في التنفس وقد تحتاج لحجزها في قسم العناية المركزة.

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