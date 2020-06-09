ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها وتوجه رسالة للأطباء

قالت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أميرة مختار، إن والدتها لا تزال في العناية المركزة، موجهة الشكر للأطباء وهيئة التمريض، والذين يواجهون فيروس كورونا المستجد بكل شجاعة.

وكتبت أميرة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يا رب ترجعي بالسلامة يا أمي.. هي مازالت في الرعاية المركزة.. بس ألف حمد وشكر لله على كل حال”.

وأضافت: “ليس لها من دون الله كاشفة.. يا رب اشفي أمي يا رب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء.. ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويباركلك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي انت وكل مريض، ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض، ويعينهم على تحمل هذه المحنة والوقت العصيب الذي يمرون به ويجازيهم الله عنك يا أمي وعن كل مريض كل خير”.

ودخلت الفنانة رجاء الجداوي، العناية المركزة، صباح الثلاثاء الماضي، بعد شعورها بضيق في التنفس، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، واحتاجت إلى “ماسك أكسجين”، وكانت حالتها ليست خطيرة.