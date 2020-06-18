“الفقي” يتهم “ثورة يناير” و”قوى خفية” تدعم إثيوبيا في أزمة سد النهضة

حمل المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي، الفوضى التي صاحبت أحداث ثورة 25 يناير 2011، الأزمة الحالية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وقال: “الموقف الحالي لم يكن ليحدث لولا فوضى يناير”.

وأوضح “الفقي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، أن الإثيوبيين كانوا يرغبون في بناء سد خلال فترة حكم الرئيس مبارك، ولكنه كان صغيرًا يحجز 14 مليار متر مربع من المياه.

وأضاف: “الإثيوبيون استخفوا بمصر بعد أحداث 25 يناير وشرعوا في بناء سد النهضة بحجمه الحالي”.

وشدد “الفقي” على أن مصر ليس أمامها إلا اللجوء لمجلس الأمن لمواجهة تعنت إثيوبيا في سد النهضة، حيث أن مجلس الأمن من صلاحياته إحالة الأزمة إلى محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا كانوا قد اقتربوا من التوقيع على اتفاق في واشنطن قبل أن تنسحب إثيوبيا بشكل مفاجئ، فبراير الماضي.

وقال “الفقي”: “يبدو أن بعض القوى التي تدعم إثيوبيا في الخفاء هي من أوعزت لهم بالانسحاب من المفاوضات”، مشددًا على أنه لا يمكن لأثيوبيا أن تبيع مياه نهر النيل لأنه موجود منذ آلاف السنين.