تويوتا مصر تعلن تخفيض سعر أيقونتها “راش” خلال يونيو الجاري .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة تويوتا مصر بصفة رسمية عن مفاجأة سارة للغاية لكافة عشاق السيارات، بعدما أعلنت عن تخفيض أسعار أحد أفضل سياراتها المتمثلة في “تويوتا راش” خلال شهر يونيو الجاري من العام الحالي 2020.

وتنتمي سيارة تويوتا راش ذات الاستخدامات العائلية إلى فئة السيارات الرياضية SUV، علماً بأن قيمة التخفيض قد بلغت 30 ألف جنيه سواء في الفئة الأولى أو حتى الفئة الثانية، وذلك في خطوة واضحة من جانب الشركة لمحاولة جذب العملاء إليها في المرحلة القادمة بعد حالة من الركود على مستوى شراء السيارات بشكل عام في الأشهر القليلة الماضية.

وعانى سوق السيارات بأكمله مؤخراً من حالة ركود نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن عودة حركة الشراء بقوة من المتوقع أن ترتفع بشكل تدريجي تزامناً مع خطة الدولة للتعايش مع ذلك الوباء مثلما هو حال العالم لحين اكتشاف العلاج المناسب في نهاية المطاف.

وإليكم الآن الأسعار الجديدة لسيارة تويوتا راش خلال شهر يونيو الحالي بعد التخفيض:

الفئة الأولى القياسية / وصل سعرها إلى 340 ألف جنيه بعد أن كان 370 ألف جنيه في الفترة الماضية.

الفئة الثانية ذات التجهيز الأعلى / وصل سعرها إلى 365 ألف جنيه بعد أن كان 395 ألف جنيه مؤخراً.

والآن سوف نستعرض لكم أبرز مميزات سيارة تويوتا راش في حالة التفكير جدياً في شرائها: