أسعار أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر 2020 .. لا يتجاوز سعرها 245 ألف !
يرغب العديد من العملاء وعشاق السيارات الجديدة في شراء سيارات أوتوماتيك بسعر رخيص في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلما هو حال جميع أنحاء العالم بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي ساهمت في حدوث أزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها على الإطلاق.
وتكمن المفاجأة أن سوق السيارات في مصر يتوفر به حالياً العديد من السيارات الجديدة “أوتوماتيك” بأسعار في متناول الجميع، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى محاولة كبرى الشركات العالمية إلى محاولة إنعاش حركة البيع في السوق بعدما سيطرت عليه حالة من الركود في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ انتشار الوباء.
ومن المؤكد أن ذلك الوباء كان له تأثيراً سلبياً بشكل عام على أسعار السيارات، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الجمارك المفروضة على السيارات القادمة من الخارج باتت أقل مما كان عليه مثلاً مع نهاية العام الماضي 2019.
ويستطيع الفرد شراء سيارات أوتوماتيك بسعر رخيص من خلال الاختيار من أبرز العلامات التجارية مثل الروسية أو الفرنسية إضافة إلى الصينية أو حتى اليابانية، علماً بأن الأسعار تبدأ من 169 ألف جنيه ولا تتجاوز 245 ألف جنيه.
وإليكم الآن أسعار أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر 2020:
- سيارة لادا جرانتا / هي سيارة سيدان عائلية موديل 2020 يوجد منها فئة واحدة فقط لا غير، وتمتاز بمحرك رباعي سعة 1.6 لتر بقوة 98 حصان، إضافة إلى ناقل حركة من 4 سرعات، ويصل السعر الرسمي لهذه السيارة في الوقت الحالي إلى مبلغ 169 ألف جنيه.
- سيارة رينو لوجان / هي سيارة موديل 2020 تمتاز بمحرك رباعي سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان، إضافة إلى ناقل حركة من 5 سرعات، كما تصل السرعة القصوى الخاصة بها إلى 175 كم في الساعة، وتستهلك 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كلم، ويتوفر منها 4 فئات مختلفة، حيث يبلغ سعر الأولى 188 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الثانية 199 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الثالثة 212 ألف جنيه، أما الرابعة الأعلى تجهيزاً يبلغ سعرها 222 ألف جنيه.
- سيارة شيري أريزو 5 / هي سيارة موديل 2020 يتوفر منها 3 فئات مختلفة، وتمتاز بمحرك رباعي سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، إضافة إلى ناقل حركة من 7 سرعات في الفئتين الثانية والثالثة، ويبلغ سعر الفئة الثانية 189 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الثالثة 203 ألف جنيه.
- سيارة إم جي 5 / هي سيارة سيدان عائلية موديل 2020 يتوفر منها 3 فئات مختلفة، وتمتاز بمحرك رباعي سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، كما تعتبر من السيارات الموفرة للوقود، وتتراوح أسعارها بين 210 ألف جنيه إلى غاية 245 ألف جنيه.
- سيارة سوزوكي سويفت ديزاير / هي سيارة موديل 2020 يتوفر منها فئة واحدة فقط لا غير، وتمتاز بمحرك رباعي سعة 1.2 لتر بقوة 83 حصان، إضافة إلى ناقل حركة من 5 سرعات، كما تستهلك 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كم، ويصل السعر الرسمي لهذه السيارة إلى مبلغ 210 ألف جنيه.