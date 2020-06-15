أسعار أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر 2020 .. لا يتجاوز سعرها 245 ألف !

يرغب العديد من العملاء وعشاق السيارات الجديدة في شراء سيارات أوتوماتيك بسعر رخيص في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلما هو حال جميع أنحاء العالم بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي ساهمت في حدوث أزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها على الإطلاق.

وتكمن المفاجأة أن سوق السيارات في مصر يتوفر به حالياً العديد من السيارات الجديدة “أوتوماتيك” بأسعار في متناول الجميع، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى محاولة كبرى الشركات العالمية إلى محاولة إنعاش حركة البيع في السوق بعدما سيطرت عليه حالة من الركود في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ انتشار الوباء.

ومن المؤكد أن ذلك الوباء كان له تأثيراً سلبياً بشكل عام على أسعار السيارات، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الجمارك المفروضة على السيارات القادمة من الخارج باتت أقل مما كان عليه مثلاً مع نهاية العام الماضي 2019.

ويستطيع الفرد شراء سيارات أوتوماتيك بسعر رخيص من خلال الاختيار من أبرز العلامات التجارية مثل الروسية أو الفرنسية إضافة إلى الصينية أو حتى اليابانية، علماً بأن الأسعار تبدأ من 169 ألف جنيه ولا تتجاوز 245 ألف جنيه.

وإليكم الآن أسعار أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر 2020: