خبراء يؤكدون ارتفاع أسعار السيارات الفترة القادمة .. تعرف على الأسباب

حرص بعض الخبراء في عالم السيارات على تحذير المواطنين من الانتظار وعدم الإقبال على شراء السيارات الجديدة في الوقت الحالي، نظراً إلى احتمالية ارتفاع أسعار السيارات بنسبة مؤكدة خلال الأشهر القادمة لعدة أسباب مختلفة.

وعانت صناعة السيارات بشدة من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد طيلة الفترة الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى قيام بعض المصانع بالاستغناء عن معظم العاملين فيها، مما أدى بدوره إلى تراجع معدلات الإنتاج وهو الوضع الذي لن يتغير إلا في حالة القضاء على الوباء بشكل نهائي.

ومن جانبه، أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أن العام الحالي 2020 يعتبر هو الأسوأ على الإطلاق على قطاع السيارات، وذلك سواء في مصر أو حتى في مختلف دول العالم بأكمله.

وأشار أيضاً إلى أن سوق السيارات يعاني في الوقت الحالي حالة من الركود التام مثلما كان الوضع تماماً طيلة الأشهر الماضية من العام الجاري، حيث لا يفكر أغلبية الناس تماماً في شراء السيارات في مثل هذه الظروف العصيبة التي ينتشر فيها وباء كورونا.

وشدد أسامة أبو المجد في حديثه على أن العديد من المصانع العالمية لم تعد تعمل بكامل طاقتها كما اضطر بعضها أيضاً إلى تعليق العمل لحين إشعار آخر، مما يفسر بكل تأكيد اختفاء عدد كبير من الطرازات من مختلف الأسواق.

وأضاف أيضاً أن أسعار السيارات سوف ترتفع بشكل جنوني خلال المرحلة القادمة بدون أدنى شك، وذلك تزامناً مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي الذي يعتبر المتحكم الأول والرئيسي في سعر السوق.

وأوضح أسامة أبو المجد في تصريحاته أن هذه الأزمة التي يعيشها عالم السيارات من المرجح بنسبة كبيرة أن تتواصل إلى غاية عام 2021، وذلك في حالة فشل العالم في التغلب على فيروس كورونا واستمر الأخير في الانتشار مثلما حدث في الأشهر الماضية.

ومن المؤكد أن شراء السيارات الجديدة لا يعتبر من ضمن أولويات أي مواطن في الوقت الحالي، حيث يرغب الجميع أولاً في الاطمئنان على الأوضاع الصحية ومدى تأثيرها على مختلف نواحي الحياة الأخرى.