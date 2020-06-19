أسعار أفضل 5 سيارات مستعملة حالياً في مصر .. لا يتجاوز سعرها 75 ألف جنيه

يبحث الكثير من عشاق السيارات المستعملة عن أفضل السيارات التي يمكن شراؤها من سوق السيارات المستعملة، وذلك بغض النظر عن المواصفات الفنية التي تحتوي عليها هذه السيارات أو حتى تاريخ صناعتها والعلامات التجارية الخاصة.

ومن المؤكد أن خيار شراء السيارات المستعملة لا يعتبر جيداً بنسبة كبيرة، إلا أن العديد من الناس لا يتوفر لديهم الكثير من الأموال الطائلة من أجل شراء سيارات زيرو جديدة، لذا لا مفر أمامهم من شراء إحدى السيارات المستعملة لبعض الوقت في ظل أسعارها المثالية للغاية.

ويمكن شراء السيارات المستعملة بسهولة كبيرة أو حتى عرض سيارتك المستعملة إلى البيع عبر مختلف الأسواق الإلكترونية المتواجدة عبر شبكة الإنترنت، وتتوفر في مصر حالياً سيارات مستعملة بأسعار استثنائية تبدأ من 16 ألف جنيه فقط لا غير ولا يتجاوز السعر الأعلى مبلغ 75 ألف جنيه.

وإليكم الآن أسعار أفضل 5 سيارات مستعملة حالياً في مصر:

سيارة رينو كليو / هي سيارة هاتشباك صغيرة موديل 1994، وتتراوح أسعار هذه السيارة المستعملة بين 34 ألف جنيه إلى غاية 45 ألف جنيه. سيارة فيات 128 / هي سيارة موديل 1979، وتتراوح أسعار هذه السيارة المستعملة بين 16 ألف جنيه إلى غاية 22 ألف جنيه، علماً بأن سعر هذه السيارة يتم تحديده بناءً على حالتها العامة في نهاية المطاف. سيارة تويوتا كورولا / هي سيارة موديل 1991، وتتراوح أسعار هذه السيارة المستعملة بين 60 ألف جنيه إلى غاية 75 ألف جنيه، وتمتاز هذه السيارة بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 86 حصان، إضافة إلى ناقل حركة يدوي من 6 سرعات. سيارة كرايسلر نيون / هي سيارة أمريكية تمتاز بمحرك قوي إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك، وتتراوح أسعار هذه السيارة المستعملة بين 50 ألف جنيه إلى غاية 60 ألف جنيه. سيارة هيونداي إكسيل / هي سيارة موديل 1997 وتمتاز بناقل حركة أوتوماتيك، وتتراوح أسعار هذه السيارة المستعملة بين 55 ألف جنيه إلى غاية 75 ألف جنيه.

ويجب الإشارة إلى أن كل سيارة من هذه السيارات السابقة ليس لها سعر ثابت بدون أدنى شك، نظراً لأن مالكها قد يكون أضاف لها بعض الكماليات الهامة التي تزيد من قيمتها والعكس صحيح.