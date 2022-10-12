السيارات

نصائح هامة يجب إتباعها عند شراء إطارات جديدة للسيارة

هالة حسننشر في: 12 أكتوبر 2022 - 3:51م / آخر تحديث: 12 أكتوبر 2022 - 3:51م
دقيقة واحدة
نصائح هامة يجب إتباعها عند شراء إطارات جديدة للسيارة
نصائح هامة يجب إتباعها عند شراء إطارات جديدة للسيارة

تعتبر إطارات السيارة من أهم وسائل السلامة والأمان بالسيارة، ويجب الاهتمام بتغيير بين الحين والأخر لسلامة كلًا من السائق والراكب، ويشعر العديد من سائقي السيارات بالحيرة عند شراء إطارات السيارة الجديدة بسبب تنوع العلامات التجارية المعروضة داخل السوق المحلي، وسيقدم موقع مصر 365 بعض من النصائح الهامة التي ستساعد قائدي السيارات على التخلص من تلك الحيرة عند شراء الإطارات الجديدة.

نصائح هامة عند شراء إطارات السيارات الجديدة

  1. اختيار المقاس المناسب للإطارات، ويمكن معرفة قياس الإطار المناسب من خلال الاطلاع على كتالوج السيارة، ولا يعتمد على قياس النظر، فقد يخطئ في بعض الأحيان.
  2. يجب أن يتم اختيار إطارات السيارة على حسب نوعية السيارة، فلكل نوع من أنواع السيارات إطار مناسب يجب معرفته عند اختيار الإطارات الجديدة.
  3. يجب استخدام إطارات تناسب طبيعة استخدام السيارة، حيث أن السيارة الشخصية تختلف عن سيارة العمل أو السيارات ذات الحمولة المحدودة أو الحمولة الكبيرة، ويجب مراعاة تلك النقطة عند شراء الإطارات الجديدة.
  4. التأكد من تاريخ لإنتاج إطارات السيارة الجديدة قبل إتمام عملية الشراء، فمعظم التجار يتلاعبون بتاريخ إنتاج الإطارات، ولتجنب تلك المشكلة يجب التعامل مع محل تجاري موثوق به، لضمان عدم التلاعب بتاريخ إنتاج الإطارات.
  5. تجنب شراء الإطارات المستعملة، فمعظم السائقين يلجئون لشراء الإطارات المستعملة بدلًا من الجديدة بسبب رخص ثمنها وهذا يعد خطأ كبير، قد يعرض حياتك وحياة أسرتك للخطر.

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هالة حسننشر في: 12 أكتوبر 2022 - 3:51م / آخر تحديث: 12 أكتوبر 2022 - 3:51م
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