أسعار ومواصفات شيري تيجو 3 فيس ليفت 2023 في مصر

صرح وكيل علامة سيارة شيري الصينية داخل السوق المصري للسيارات عن مواصفات وأسعار سيارة شيري تيجو 3 فيس ليفت 2023، التي سيتم البدء في طرحها بالسوق المحلي مع بداية شهر أكتوبر القادم 2022.

مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 فيس ليفت 2023 بمصر

تنضم تلك السيارة تحت لواء السيارات الـ SUV، لها تصميم عصري بالإضافة لاحتواء السيارة على العديد من التجهيزات والكماليات، ومن أهمها:

تم تعزيز السيارة بالعديد من الكماليات مثل وجود راديو، وتكييف هواء، فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، بلوتوث توصيل الهواتف المحمولة وغيرها.

بالنسبة لعوامل السلامة والأمان بالسيارة فهي عديدة، ومنها، وجود سائد هوائية “أير باج”، نظام فرامل مانعة للانزلاق ABS، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، إلى جانب تزويد السيارة بنظام تثبيت مقعد الأطفال، مع وجود خاصية توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، كما تم تزويد السيارة بنظام تحذير ضد السرقة.

بالنسبة لأداء ومنظومة الحركة بسيارة تيجو 3 فيس ليفت، فقد تم تزويد السيارة بمحركة تصل سعته لـ 1600 سي سي، بقوة 126 حصان، أقصى عزم للدوران 160 نيوتن/ متر، ومع تزويد السيارة بناقل حركة CVT، تستهلك السيارة حوالي 6.7 لتر/ 100 كيلومتر.

أعلن وكيل شيري بالسوق المصري عن سعر سيارة شيري تيجو 3 فيس ليفت موديل 2023 بسعر 385.000 جنيه.

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