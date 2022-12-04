تعرف علي مصانع السيارات التي حصلت على شهادة “بكل فخر صنع في مصر”

أعلن مركز تحديث الصناعة 306 منشأة صناعية عن منح علامة “بكل فخر صنع في مصر” لـ 6 مصانع للسيارات متخصصة في الصناعات المغذية لصناعات السيارات لصناعة شاسيهات وهياكل السيارات، وبدوي للروافع الهيدروليكية لتصنيع وتجميع عربات الرفع الهيدروليكي، وتشكيل المعادن لتجهيز شاسيهات السيارات النقل.

أسماء مصانع السيارات التي حصلت على علامة “بكل فخر صنع في مصر”

مصنع إم سي في. مصنع جنرال موتورز مصر. جي بي غبور أوتو. سوزوكي مصر. نيسان موتورز إيجيب.

كما أوضح رئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبدالكريم، أن المركز يؤهل الشركات من أجل الحصول على علامة “بكل فخر صنع في مصر” بعد اجتياز اختبارات معينة سواء كانت الشركة تقدمت للمركز بطلب لتأهيلها للحصول على تلك العلامة أو من عن طريق حملات التفتيش التي يتم إجرائها من قبل المركز على الشركات.

وأوضح أن العلامة تدل على أن المصنع ينتج سلعة ذات كفاءة مرتفعة تمكنه من التصدير لخارج مصر، أو طرح بالسوق المحلي بنفس الكفاءة، وتعد علامة “بكل فخر صنع في مصر” علامة مراقبة وجودة مصرية محلية معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل البلاد تبعًا لمواصفات الجودة ويتولى مركز تحديث الصناعة التقييم والموائمة ومنح العلامة.

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