طرح طراز جديد من لادا الروسية مختلف تمامًا عن النسخ الحالية، حيث صرحت وسائل إعلام روسية، أن مصنع “Avtovaz” يستعد خلال الفترة الحالية لإطلاق طرازات جديدة من سيارات لادا العالمية، ويأتي هذا بدعم من الحكومة الروسية.

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طرح طراز جديد من سيارة لادا الروسية مختلف تمامًا عن النسخ السابقة

وأعلن مصنع Avtovaz عن خطته بشأن إنتاج وإطلاق سيارات Lada Aura الجديدة للعام الجديد 2024، وذلك بشكل سيكون مختلف تمامًا عن النسخ الحالية، وسيكون تلك السيارات أكثر تطورًا وحداثة وعصرية من سيارات “Vesta” الشهيرة من علامة لادا العالمية، كما أن تلك السيارات ستحصل على تحسينات تجعلها أكثر راحة وفخامة.

وأكد المصنع، أن من أهم الحديثات التي سيتم إضافتها لسيارات Lada Aura الجديدة للعام الجديد 2024، هي زيادة مساحة المقصورة الرئيسية لسيارة لادا الروسية بمساحة تقرب من 25 سم إضافية من المساحة الحرة، كما سيتم تجهيز السيارة بأحدث تقنيات الإضاءة وأحدث التقنيات الداخلية التي ستجعل منها سيارة أكثر رفاهية للركاب مثل تزويد السيارة بأنظمة المتليميديا، وكذلك تزويد السيارة بشاشات تعمل باللمس، وأنظمة الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة.

كما أوضح المصنع أنه تم تزويد السياة بنظام تدفئة المقاعد المصنوعة من أجود أنواع الجلود المصممة بطريقة مريحة، إلى جانب تزويد أنظمة الإضاءة الداخلية بألوان متنوعة.

ومن المقرر بحسب التقارير المعلن عن مصنع “Avtovaz”، أن تعتمد السيارات الجديد على محرك يعمل بالبنزين بسعة تصل لـ 1.8 لتر بعزم يصل لـ 122 حصان، وسيتم تجهيز السيارات بناقل حركة أتوماتيكي، كما سيتم تجهيز نسخ بمسافة خلوص أرضي تعمل بكفاء عالية بحركة أكثر سلسة على الطرق الوعرة.

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