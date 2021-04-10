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أخبار الاقتصاد
أخبار الاقتصاد
أحمد حمد
10 أبريل، 2021
29
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 10 أبريل 2021: أسعار الحديد في مصر
أحمد حمد
10 أبريل، 2021
6
سعر اليورو اليوم السبت 10 أبريل 2021 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
أحمد حمد
10 أبريل، 2021
3
أسعار العملات والذهب اليوم السبت 10 أبريل 2021 في مصر الآن
أحمد حمد
10 أبريل، 2021
32
أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 10 أبريل 2021: أسعار الدواجن اليوم في مصر
أحمد حمد
10 أبريل، 2021
2
سعر الذهب اليوم السبت 10 أبريل 2021 في مصر الآن
أحمد حمد
10 أبريل، 2021
38
سعر الدولار اليوم السبت 10 أبريل 2021 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
أحمد حمد
10 أبريل، 2021
4
سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 أبريل 2021 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
متابعات 365
9 أبريل، 2021
0
خلال ساعات.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة وسط توقعات بالزيادة
محمد عبد الحميد
9 أبريل، 2021
0
وصل لـ 7740 للطن.. تعرف على سعر العلف في مصر اليوم
محمد عبد الحميد
9 أبريل، 2021
0
أعلي فائدة في البنوك.. تعرف علي أعلى شهادات الادخار عائداً في البنوك 2021
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